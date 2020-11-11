Şuhut'ta 500 fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Şuhut Şehitlik Ormanında düzenlenen etkinlikte Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Şuhut İlçe Orman Şefliği tarafından hazırlanan 500 fidan katılımcılar ile birlikte dikilerek can suyu verildi.