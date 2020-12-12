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Şuhut'ta 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında her taraf sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Dün saat 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü. İlçede zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı.


Öte yandan, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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