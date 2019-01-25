Şuhut'ta açılan ''İyi Kalpler Çarşısı'' ile binlerce kişiye yardım ulaşacak

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi ve Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ''İyi Kalpler Çarşısı'' yapılan törenle açıldı.

Şuhut Belediye Hanımeli Çarşısında gerçekleştirilen açılış merasimine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu, Şuhut Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda hayırsever vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu yaparak, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi.

Şuhut AK Parti İlçe Başkanı ve Şuhut Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ali Diren ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. İyi Kapler Çarşısının hocam amacını anlattı amacı iyi olan bir çarşımızın önümüzdeki günlerde önümüzdeki yıllarda Allah izin verirse devamlı olan bir çarşımız olacak. Bizim dinimizde bir elin verdiğini diğer elin görmemesi ne kadar güzel bir şeydir. Bu çarşı asıl hizmeti buna yapacaktır. Biz buraya desteklerimizi sürdürdüğümüz sürece Şuhut'umuz için iyi şeyler yapılacağından yani bizim amacımız burada hocamızın anlattığı gibi ihtiyaç sahibi olan kişilere diğerlerinin haberi olmadan ulaştırmaktır'' dedi.

Açılış merasimi İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın duası ile devam ederken, açılış kurdelesini ise Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve protokol üyeleri gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İyilik Çarşısını ziyaret etti. Ayrıca katılımcılara Şuhut Belediyesi tarafından ilçenin yöresel yemeği olan Keşkek ikramında bulunuldu.

Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Şuhut'umuzdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmemiz için biz belediyemizle müşterek olarak Şuhut Dosteli ve Yardımlaşma Derneği birlikte hareket ettik ve bu İyi Kalpler Çarşısını açtık. İnşallah Şuhut'umuzun ve Şuhut'umuzun köylerinin ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını buradan karşılamayı düşünüyoruz. Memleketimiz için vatanımız için Şuhut'umuz için dünya alemi için hayırlı olsun'' dedi.

Katılımcılardan Hayırsever Abdullah Yeğen ise, ''Bu proje hakkında düşüncelerim çok olumlu emeği geçenlere Allah razı olsun, hepsi sebep olmuşlar Şuhut halkını da vesile olup hayra davet etmişlerdir. Ne kadar güzel Allah'la kul arasında güzel bir köprü yapmışlardır'' açıklamalarına yer verdi.