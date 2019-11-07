İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yapımında sona gelinen tekstil fabrikasında 65 kişi istihdam edilecek.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımında sona gelinen tekstil fabrikasında 65 kişi istihdam edilecek.


Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede hazırlıkları süren tekstil atölyesinde yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgiler alan ikili, tekstilin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekstil atölyemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta 65 kişinin istihdam edileceği, mülkiyeti belediyemize ait olan alana yapılacak olan tekstil atölyemizin hazırlıklarının sonuna geldik. Gelecek hafta makina kurulumuna başlanacak. Kaymakamımız Nurullah Kaya ile birlikte el ele çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.