Şuhut'ta AFAD'tan birim amirlerine farkındalık eğitimi

Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen farkındalık eğitimine, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ve birim amirleri katıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan tarafından kurum amirlerine yönelik afetlere karşı önlemler kapsamında farkındalık eğitimi verildi. Eğitim soru cevap şeklinde devam etti.