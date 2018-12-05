Şuhut'ta akarsu yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile devam eden akarsu yolu genişletme ve temizleme çalışmaları ekipmanlar tarafından özverili bir çalışma sistemi ile devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini ifade eden Başkan Bozkurt, Şuhut halkının hizmetin en güzeline laik olduğunu belirtti. İlçenin dört bulvarında çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Bozkurt daha çok yapacak işimiz var memleketimizde açıklamalarına yer verdi.