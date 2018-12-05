İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta akarsu yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Yarışlı caddesi istikameti üzerinde bulunan akarsu yolu genişletme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile devam eden akarsu yolu genişletme ve temizleme çalışmaları ekipmanlar tarafından özverili bir çalışma sistemi ile devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini ifade eden Başkan Bozkurt, Şuhut halkının hizmetin en güzeline laik olduğunu belirtti. İlçenin dört bulvarında çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Bozkurt daha çok yapacak işimiz var memleketimizde açıklamalarına yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.