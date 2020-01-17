Şuhut'ta Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 50 okulda 6 bin 500 öğrenci karne alırken, bu öğrenciler arasında en heyecanlıları anaokulu öğrencileri oldu.

Şuhut merkez Piri Reis Anaokulunda eğitim gören 60 öğrenci karne sevinci yaşadı. Piri Reis Anaokulu minik öğrencileri karnelerini öğretmenlerinin elinden karnelerini alırken sevinçleri yüzlerine yansıdı. Ayrıca Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın sürpriz ziyareti ise anaokulu öğretmenlerini memnun etti. Müdür Alaçam ve Teğmen Yassıkaya minik öğrencilere çikolata ikram ederek onlarla bir süre vakit geçirdi. Günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından karne sevinci son buldu.

Piri Reis Anaokulu öğrencisi Metehan Gököz karne sevinci ile ilgili açıklamalarında, ‘'Bugün oyun hamuru oynadık karnelerimizi aldık çok mutluyuz'' dedi

Emda Daşlıca ise karne sevinci ile ilgili açıklamalarında, ‘'Mutluyum bugün etkinlik yaptık oyunlar oynadık resim çizdik'' dedi.

Piri Reis Anaokulunda eğitim gören öğrenci velisi Betül Zeybek konuyla ilgili açıklamalarında, ‘'Biz ailecek Beyza'nın eğitim gördüğü okuldan çok memnunuz. Özel okul olmamasına rağmen okulumuz özel eğitim veriyor resmen çocuklarımıza. Okulun hijyeni, okulun konumu, okulun tüm imkânları çok güzel. Özellikle öğretmenlerin çok özverili bir şekilde çalışması bizi çok mutlu ediyor. Kızım her gün okula koşarak geliyor ve çok seviyor. Burada 8 saat zaman geçirmesine rağmen sıkılmıyor. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü ben de bir eğitimciyim, bir anneyim, bir öğretmenim. Ben çocuğumu okula bıraktığım zaman ve kendi okuluma gittiğim zaman gayet içim rahat bir şekilde gidiyorum. Çok mutluyuz bugün ailecek'' ifadelerine yer verdi.