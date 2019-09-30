İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta anız yangını

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü-Yarışlı Köyü güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe Köyü- Yarışlı Köyü güzergahında bulunan tarım arazisinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Anız yangını gören çevredeki vatandaşlar Şuhut İtfaiye Amirliğine haber vermesinin ardından yangın yerine gelen ekipler yangını kısa süre söndürdü. Yaklaşık 40 dekar anızın yandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.