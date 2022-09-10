İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şuhut'ta araç sürücülerine yönelik trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik Şuhut-Karaadilli kara yolunda denetim yaptı. Ekipler uygulama noktasında sürücülere can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu. Denetimde, araçların fenni muayene, mesleki yeterlilik belgesi, araçların zorunlu mali sigortaları ile sürücülerin alkol testi ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetim sonucunda kurallara uymadıkları belirlenen iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.