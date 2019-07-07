Şuhut'ta arazide yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şuhut-Uzunpınar köy yolu istikametindeki bir arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen ekipler de yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. Yangında, arazide bulunan ağaçlar zarar görürken alevler de söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.