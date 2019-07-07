İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta arazide yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan ağaçlık bir alanda yangın meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Şuhut-Uzunpınar köy yolu istikametindeki bir arazide alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine gelen ekipler de yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. Yangında, arazide bulunan ağaçlar zarar görürken alevler de söndürüldü.


Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.