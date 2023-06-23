İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta aşığı sağanak yağış mantar hastalığına sebep oldu

Afyonkarahisar’da Şuhut ilçesinde patates, fasulye ekim alanlarında aşırı sağanak yağış nedeniyle mantar hastalığının görülmesi üreticileri üzerken, görülen hastalıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da Şuhut ilçesinde patates, fasulye ekim alanlarında aşırı sağanak yağış nedeniyle mantar hastalığının görülmesi üreticileri üzerken, görülen hastalıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı.


Hastalığın görülmesiyle birlikte Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek mantar hastalığının olduğu ekim alanlarında incelemelerde bulundu. Patates, fasulye ekim alanlarının yüzde 100'ünde aşırı yağıştan kaynaklanan mantar hastalığının ciddi rekolte kayıplarına yol açacağı, patates üreticilerinin zarar edebileceği belirtildi.

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