Şuhut'ta Aşk, Kültür ve Sanat Günleri toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde, Aşk, Kültür ve Sanat Günleri toplantısı düzenlendi.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya önderliğinde gerçekleşen toplantıda, İlçe Tanıtım Günleri kapsamında gerçekleşecek kültürel faktörler üzerindeki fikir alışverişi yapıldı. Başkan Bozkurt, ilçede gerçekleştirilen kültürel, yöresel ve sosyal etkinlikler ile ilgili bilgiler aktardı.

Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.