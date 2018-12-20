Şuhut'ta baca yangını vatandaşları korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir köfte salonunun bacasında başlayan yangın, Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saat 12.30 sıralarında Şuhut merkez çarşısı Esnaflar hanında faaliyet gösteren köfte salonunun baca kısmında çıktı. İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra vatandaşlara da korku dolu dakikalar yaşatan yangın ihbarı üzerine Şuhut Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Belediye itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülen yangın sonunda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilirken, ufak maddi hasar meydana geldiğini ifade edildi.