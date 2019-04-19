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Şuhut'ta Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde her ilde olduğu gibi Şuhut ilçesinde de Berat Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her ilde olduğu gibi Şuhut ilçesinde de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.


Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yerinde idrak edilirken, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de idrak edildi. Camileri tıklım tıklım dolduran Şuhutlu vatandaşlar, namaz kılacak yer bulamayınca dışarıda bulunan mekanda ibadet etti. Berat Kandili ilçe imamları ve minik hafızların Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahileriyle devam ederken, minik hafızların söyledikleri ilahiler cami cemaatine duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca Berat Kandiline gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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