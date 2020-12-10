Şuhut'ta berber ve kuaförlere korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği ekipleri tarafından berber ve kuaförlere yönelik koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler, genelge kapsamında uyulması gereken kuralların yanı sıra maske, mesafe ve hijyen denetimleri de gerçekleştirildi. Vatandaşların ve hizmet neden esnafın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, koronavirüs salgını kapsamında alınan kararlara uyulması gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı.