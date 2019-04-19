Şuhut'ta Bilim Şenliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Bilim Şenliği' düzenledi.

Bilim Şenliğine; Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, eğitim camiası, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler kendi becerileriyle yapmış oldukları projeleri sergilerken, heyecanları ise görülmeye değerdi. Öğrenciler engelsiz adımlar projesi, akıllı sürücü sistemi gibi birbirinden güzel projeleri sergileyerek büyük beğeni topladı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Fatma Ceren Çakmar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Odalarımızın küçük olması ve eşyalarımıza rahat ulaşabilmek ve ölü mekânları canlandırabilmek için yaptık bu projeyi. Bu projenin işlevselliği şöyle gerçekleşiyor yatağımızın kenarında bulunan komodini çekiyoruz, kendimize ve bu komodinde eşyalarımıza rahat ulaşabiliyoruz. Üzerine eşyalarımızı koyabiliyoruz. Bu komodinin yapım malzemesine göre bunu şu şekilde masa olarak ta kullanabiliyoruz'' dedi.

Öğrenci Meryem Tunçer ise, ''Bu komodini böyle masa şeklinde kullanabiliriz. Bu masa çok amaçlı olarak kullanılabilir yemek yenebilir, ders çalışabilir, ödev yapılabilir, kitap okunabilir ama buralara farklı şeylerde yerleştirilebilir. Mesela buralara çekmeceler veya televizyon ünitesi yerleştirilebilir'' dedi.

Engelsiz Adımlar Projesinin yapımını gerçekleştiren Yelda Şenbaba konuyla ilgili açıklamalarında, ''Bizim bu projeyi yapmamızdaki amacımız yolda yürürken engelli vatandaşlarımızın herhangi bir sorunla veya engelle karşılaştıkları zaman yere düşmesini engellemektir. Projemizi yaparken internetten araştırmalar yaptık. Ses kullanılarak yapılan ayakkabılar gördük. Biz de görme engelli vatandaşlarımızın işitme kaybı olabileceğini düşündüğümüzden dolayı titreşim takmayı uygun gördük'' dedi.

Akıllı Garaj Sistemi projesini gerçekleştiren Öğrenci Semanur Sayar ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Yaşadığımız Yarışlı köyünde küçük bir okulda ilk önce programlama yapmaya başladığımızda ilk led yakmayı öğrendik. Daha sonra kabloları bağlamakla başlayarak kendimizi geliştirdik. Bunu hem yaz kurslarında, hem de okullardaki robotik ve kodlama kurslarında kendimizi geliştirerek proje arabamızı yapmayı öğrendik. İmkânlarımız çok kısıtlı oluyor. Biz de diğer çocuklar gibi araba oynamak istiyoruz. Ama biz de böyle bir değişiklik yaparak arabamızı kendimiz yaptık. Hem bu sadece bize değil başkalarının işine yarayacak. Arabamızın görevi belli bir karanlığa ulaştığında sürücüye gerek olmadan istenilen bir koordinata park edilebilme özelliğine sahip oluyor'' ifadelerine yer verdi.

Yarışlı Köyü Ortaokulu Müdürü Akın Topova ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Lise yıllarından beri kodlama ile uğraşıyorum. Öğrencilerin gelişen ve değişen dünya teknolojilerine ayak uydurmalarını ve kanalize olmalarını sağladık. Bunun devamında da projeleri sürekli devam ettirmeye çalıştık. En son yaptığımız proje ise bunun bir örneğidir. Bu yaptığımız proje ile daha sağlam temellere adım atmış olduk. Yapmış olduğumuz araba belli bir karanlığa ulaştığında sürücüsüz garaja girebilme özelliğine sahiptir'' dedi.