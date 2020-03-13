Şuhut'ta Binenler Turizm bölgesi için çalışmalar başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Bininler Turizm bölgesi için Şuhut Kaymakamlığı, İl Genel Meclisi üyeleri ve proje ekibi çalışmalara başladı.

Şuhut'ta Bininler Turizm bölgesinde yapılacak çevre düzenlemeleri için çalışmalara başlandı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu ve proje ekibi turizm bölgesinde yapılacak çevre düzenlemeleri için incelemelerde bulundu. Proje çalışmalarının kısa zaman içerisinde başlayacağını belirten Kaymakam Kaya ve proje ekibi çalışmalarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Şuhut Kaymakamlığı proje ekibi proje çalışmaları başladı. Bu konuda saha da incelemelerde bulunarak yapılması gerekenler teknik konular ve mülki durum tespitleri yapıldı. Bininlerden Uçak şelalesi istikametine trekking (yürüyüş) alanları tespiti için durum değerlendirilmesi yapıldı