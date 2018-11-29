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Şuhut'ta çarşı meydanı güzelleşiyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çarşı meydanında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile devam eden çevre düzenleme çalışmaları kapsamında renkli taş döşeme yapım çalışmaları ilçe çarşı merkez noktasında devam ediyor. Çarşı merkezini rengarenk taşlarla güzelleştiren Şuhut Belediyesi adeta modern bir Şuhut görünümüne sahip oluyor.


Başkan Bozkurt, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "İnşallah bizimle beraber Şuhut ilçemiz daha güzel daha modern bir şehir yapısına sahip olacak" diye belirtti.

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