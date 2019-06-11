Şuhut'ta çevre düzeleme çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden çevre düzenleme çalışmaları, çim biçme, yabani oy temizleme, çevre düzeni çalışmaları ile sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların hızlı devam ettiğini belirterek, kısa zaman içerisinde ilçe genelinde çalışmaları sonlandıracaklarını belirttiler.