Şuhut'ta çiçekler açıyor

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatlarıyla kent merkezi, park, bahçe ve yeşil alanlarda yazlık mevsimlik çiçek dikim ve bakım çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekip ve ekipmanları tarafından özverili bir çalışma sistemiyle sürdürülüyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, çiçek dikim ve bakım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, ''İlçe merkezimizde park, bahçe ve yeşil alanlarda belediyemize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün personelleri tarafından ilçemizi çiçeklerle güzelleştiriyoruz. Bugüne kadar çevre dostu bir Şuhut ilçesi meydana getirmeye çalıştık. Çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Çalışmaları sürdüren personellerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum'' ifadelerine yer verdi.