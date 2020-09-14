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Şuhut'ta çıkan ev yangını paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çıkan ev yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ev yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.


Olay, Şuhut'a bağlı Anayurt köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabah saatlerinde Adem Kayıran'a ait kerpiç bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın da ölen ya da yaralan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler diğer evlere sıçramadan söndürülürken, olayda büyük panik yaşandı.


Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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