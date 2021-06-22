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Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi’nde kadınlara yönelik "Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne" konulu seminer verildi.

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik "Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne" konulu seminer verildi.


Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Rehber Öğretmen Hamide Bozan tarafından çocuk istismarına karşı 'çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' konulu seminer verildi. Seminerde bilinçli çocuk bilinçli annenin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Seminere katılan kadınlar akıllarında kalan soruları öğretmen Bozan'a iletti.

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