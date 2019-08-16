İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta çöp bidonları dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte ederek çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.


Yaz ayları olması dolayısıyla kokma ve mikrop saçma riskine karşın Şuhut ilçe merkezinde yer alan çöp konteynırları ilaçlanmaya başladı. İlçe merkezinde ana caddeler üzerinde yer konteynırları gerekse sokak aralarında bulunan çöp toplama konteynırlarını ilaçlayan Şuhut Belediyesi temizlik işleri birim ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik işleri birimi bünyesinde yer alan özel ilaçlama ve dezenfekte aracı, konteynırları tek tek dolaşan ekipler, özel kıyafetleri ve maskelerini takarak dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmaları ile halkın daha temiz ve kokusuz bir ortamda yaşayabilmeleri açısından yaz sezonu boyunca çalışmalara belli aralıklarla devam edileceği belirtildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.