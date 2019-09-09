Şuhut'ta da ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de yeni 2019-2020 eğitim öğretim sezonu ilk ders zilinin çalmasının ardından başladı.

Şuhut'ta ilk ders zili öğretmen ve öğrencileri okullarda buluşturdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut ilçesine bağlı Gazipaşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ders başı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile öğrenciler öğretmenlerinin kontrolleriyle sınıflarına giriş yaptı. 5 Sınıf öğrencileri yeni sınıflarında yeni arkadaşlarıyla ilk derslerini yaparak öğretmen ve arkadaşları ile tanıştı. 5A ve 5B sınıfı öğrencileri ilk derslerinde öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber tanışarak ilk derslerini ders programı yaparak geçirdi. Öğrenciler yeni sınıflarında yeni arkadaş ve öğretmenleri ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken, bazı öğrenciler ise sınıflarına yabancılık çekti. Ayrıca öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz ders kitapları teslim edildi. Öğrenciler yeni kitaplarını almanın sevincini doyasıya yaşadı.

Gazipaşa Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi Fatma Demir, konuyla ilgili açıklamalarında, ''İyi gidiyor ilk dersimiz, ama birazcık heyecanım var. İlk dersimizde sınıflarımız ayrıldı hangi sınıfta okuyacağımız belli oldu. Öğretmenlerimiz ile tanıştık. Bugün de öğretmenlerimiz derslerimiz hakkında bizlere bilgi verecek çok heyecanlıyım'' dedi.

5B Sınıfı Öğretmeni Neslihan Sucu ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''İlk derste öğrencilerimiz yeni geldi. Ortaokula yeni geçtiler. Tanışmayla geçiyor, isimlerini öğrenmeye çalışıyorum o şekilde geçiyor. Öğrencilerin durumu sabah sabah öyle olumlu bulduk, heyecanlılar zaten olumlu geçiyor, güzel yani'' dedi.

Gazipaşa Ortaokulu Müdürü H. Hüseyin Cacı, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Okulumuz bu eğitim öğretim yılında ilk zilin çalmasıyla beraber zihinde öğrencilerimiz heyecanlı, öğretmenlerimiz heyecanlı, pozitif bir enerjiyle depolu bir yıl yaşayacağız. Şuanda eğitim öğretim yılımızın iyi olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idareciler olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Her hangi bir aksaklığımız yok mutluyuz huzurluyuz teşekkür ediyorum'' ifadelerine yer verdi.