Şuhut'ta doğalgaz altyapısı sebebi ile bozulan yollard onarılmaya başladı

Olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayan çalışmalar mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte başlatıldı. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt “Doğalgaz altyapısı ile beraber bozulan yollarda çalışmalar yapıyoruz. İlçemize doğalgazın gelmesiyle birlikte ara cadde ve sokaklarda yollar bozulmuştu. Bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan bütün yollar en kısa sürede yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.