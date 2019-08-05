Şuhut'ta doğalgaz çalışmaları tamamlandı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi'nin çabaları sonucunda mahalle, cadde ve sokaklardaki devam eden doğalgaz çalışmaları sona erdi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun girişimleri sonucunda geçtiğimiz dönem başlatılan doğalgaz çalışmaları İstiklal, Taşlıca ve TOKİ konutlarında sona erdi. AKSA Doğalgaz şirketi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sona ererken, yetkililer tarafından vatandaşların abone olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Şuhut ilçemizde doğalgaz yapım çalışmalarımız ekipler tarafından İstiklal, Taşlıca ve TOKİ konutlarında tamamlandı. Halkımıza hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın abonelik konusunda daha hassas davranmalarını abone olmalarını rica ediyorum'' ifadelerine yer verdi.