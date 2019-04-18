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Şuhut'ta düzenlenen kermeste tescilli Şuhut Keşkeği tanıtıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Fatih Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı amacıyla kermes düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Fatih Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı amacıyla kermes düzenlendi.


Düzenlenen kermese, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Kermeste öğrenciler hazırladıkları yöresel ürünleri sergilerken, öğrencilerin sergilemiş oldukları yöresel ürünler ise katılımcılar tarafından takdir topladı. Ayrıca Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan tescilli keşkek katılımcıların lezzet damağı oldu. Ayrıca Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, tescilli Şuhut Keşkeğini döverek katılımcılara ikram etti.

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