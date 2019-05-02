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Şuhut'ta el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Şuhut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kermeste, kursiyerler tarafından yıl sonuna kadar yapılan el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.


Düzenlenen kermese, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanlığı Teğmen Hasan Yassıkaya, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı.


Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya, kermeste görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünleri ziyaret ederek sergileri gezdi. Vatandaşlarla ayaküstü hasbihal eden Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından kermes ziyaretini sonlandırdı.

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