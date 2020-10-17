İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta esnafa yönelik Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.


Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına yönelik Korona virüs (Covid-19) denetim yaptı. Çarşı esnaflarını tek tek ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Esnaflar ziyaretlerden ve denetimlerden dolayı Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.