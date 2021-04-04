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Şuhut'ta esnaflara korona denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe çarşı merkez esnaflarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe çarşı merkez esnaflarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.


Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe çarşı merkez esnaflarına yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde esnaflara yönelik koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirmelerde bulunarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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