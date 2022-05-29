Şuhut'ta ev yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken,

yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangın, Piri Reis Anaokulu yan tarafındaki bir evin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Recep Kurt'a ait evin çatı katında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin çatısında çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat süre içerisinde söndürdü. Yangında evin çatı katında büyük hasar meydana gelirken, çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.