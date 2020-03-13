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Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan F Klavye Kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan F Klavye Kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Şuhut'ta kamu kurumlarına ve vatandaşlara yönelik ‘'F klavye'' kursu açıldı. Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ‘'F Klavye Kursu'' yoğun ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurum çalışanlarının ve vatandaşların iş hayatlarında bir adım önde olmasını sağlıyor. Verilen eğitimin ardından kursiyerler on parmak ile resmi yazı ve dilekçelerini hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olurken, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getiriyor. F klavye kursuna katılan 20 kursiyerden 15 tanesi belge almaya hak kazandığı öğrenildi.

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