İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.


Atatürk Parkında düzenlenen törene, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sercan Yıldız, Şuhut Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ, STK temsilcileri ve eğitim camiası katıldı.


Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile sona erdi.

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