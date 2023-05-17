Şuhut'ta ‘Gençlik Yürüyüşü'

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ortaokul öğrenci ve öğretmenlerinin katılımları ile Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Yürüyüşü'ne, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sercan Yıldırım, Şuhut Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, daire amirleri ve vatandaşlar katıldılar. Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde yaklaşık 200 öğrencinin Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirdiği Gençlik Yürüyüşü, Halk Eğitim Merkezi önünde başlayarak Hükümet Konağı önünde tamamlandı.