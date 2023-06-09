Şuhut'ta hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara gidecek hacı adayları sevinç gözyaşları içerisinde uğurlandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 95 kişilik kafile yakınlarıyla beraber Büyük Cami önüne geldi. Kalabalığın yoğun olduğu meydanda yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşma esnasında mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.