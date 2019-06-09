Şuhut'ta Hamza Şeyh Dede'yi anma etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 25. Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Kültür Bahar Şenliği, Kayabelen Köyünde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde kutlanan Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Kültür Bahar Şenliği kutlamalarına Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kayabelen Köyü Muhtarı Hamza Oğuz, İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kayabelen köyü ses sanatçıları tarafından söylenen türkü ve semah ekibinin gösterileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Programda derneğin geleceği ve masrafları için yardım kutusu açıldı. Yardım kutusuna Türkiye'nin dört bir yanından bulunan hayırsever vatandaşlar tarafından bağış yapıldı. Ayrıca Cımbıllı Hamza tarafından 'O Köy Benim Köyüm' isimli şiir dinletisi programa katılan 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle dinlendi.

Kayabelen köyü hayırseverlerinden Hasan Hüseyin Battal konuyla ilgili açıklamalarında "Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdrellez Kültür Bahar bayramı olarak 25'incisini kutluyoruz. Etkinliğimiz 1993 yılında traktör römorklarının üstünde başladık. Daha sonra uluslararası yaparak devam ettik. Şimdi ise belediyeliğimizin durdurulması nedeniyle biraz daha masrafları azaltmak amacıyla ulusal olarak etkinliğimize devam ediyoruz. Her yılın Mayıs ayında yaptığımız etkinlik Ramazan ayı dolayısıyla bu sene Haziran ayına alındı. Dolayısıyla etkinliğimize katılan tüm sanatçılara ve canlara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda daha gelecek yıllarda bu etkinliğimizin devam etmesini diliyoruz" dedi.