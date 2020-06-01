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Şuhut'ta hayvan hırsızları yine türedi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan şüphelilerden biri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken birisi ise kaçtı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan şüphelilerden biri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken birisi ise kaçtı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde Serdar Yavuz Akdemir'e ait 25-30 civarında büyükbaş hayvanın bulunduğu açık besihaneye girmeye çalışan 2 şüphelinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan açık besihane ve çevresinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Mehmet İ. G.'yi yakalarken kimliği belirlenemeyen diğer şahıs ise olay yerinden kaçtı.


Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şahsın arama çalışmalarının devam edildiği öğrenildi. Olay yerinde, şüphelilere ait olduğu belirtilen ve içinde çeşitli kasap malzemesi olduğu belirtilen 20 R 3730 plakalı minibüs de ele geçirildi.

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