İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta 'idare şube başkanları' toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kaymakam Erkan Kaçmaz öncülüğünde idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kaymakam Erkan Kaçmaz öncülüğünde idare şube başkanları toplantısı yapıldı.


Şuhut Kadın Kültür Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Kaçmaz ve idare şube başkanları katıldı. Toplantıda, pandemi sürecindeki denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı Şuhut ilçesinde yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişleri ile devam etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.