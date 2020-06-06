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Şuhut'ta iki otomobil çapıştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar yara almadan kurtuldu.


Kaza, Şuhut-Sanayi Sitesi yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşı merkezinden sanayi sitesine doğru seyir halinde ilerleyen Hasan Dönmez idaresindeki 07 SY 539 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 03 ABF 336 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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