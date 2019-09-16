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Şuhut'ta İlköğtetim Haftası törenle kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası Fatih İlkokulunda yapılan törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası Fatih İlkokulunda yapılan törenle kutlandı.


Törene Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda eğitim camiası katıldı. Fatih İlkokulu öğrencilerinin birbirinden güzel gösterileri ile başlayan program şiir dinletisi ile devam etti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt İlköğretim Haftasının hayırlara vesile olmasını temenni ederek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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