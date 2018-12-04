Şuhut'ta İŞKUR başvurularına yoğun talep

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iş başvurularının bugün itibariyle başladığını duyan vatandaşlar, İŞKUR şubesine adeta akın etti. Şuhut Belediyesi İŞKUR şubesinde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar, Şuhut Belediyesi İŞKUR şubesinin açılmasıyla içeriye alındı. Yoğun talebin olduğunu gören İŞKUR yetkilileri ise vatandaşları içeriye sırayla aldı. İŞKUR başvuru belgelerini tamamlayan vatandaşlar, dua ederek haklarında hayırlısı olmasını diledi. İşe alınacak kişilerin mülakat sisteminden geçirileceğini hatırlatan İŞKUR yetkilileri, kayıtların 7 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirtti.