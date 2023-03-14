Şuhut'ta İstiklal Marşı'nı kabulü töreni

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ‘12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şuhut Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programına Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Kübra Teymur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri öğrenciler ve veliler katıldılar. Şiirlerin okunduğu, türkülerin seslendirildiği ve ‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy'u Kendi Mısralarıyla Anlıyoruz adlı Oratoryo' gösterisinin sergilendiği program seyirciler tarafından beğeniyle izlendi. Daha sonra ise İlçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni yapıldı.