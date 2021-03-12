Şuhut'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü töreni

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şuhut Anadolu İmam Hatip Lise'si tarafından düzenlenen proğrama; Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve gösteriler sahne aldı. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar şiir dinletileri esnasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.