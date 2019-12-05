İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enseledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın köyü yaylasında otlayan 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.D. (19), H.T. (28), A.O. Y. (39), S.S. (37) ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şahısın daha önce Sandıklı ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.