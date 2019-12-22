?uhut'ta ''Kad?na Y?nelik ?iddete Hay?r'' semineri

Afyonkarahisar'?n ?uhut il?esinde ''Kad?na Y?nelik ?iddete Hay?r'' semineri d?zenlendi.

?uhut Halk E?itim Merkezi Toplant? Salonu'nda d?zenlenen seminere ?uhut Kaymakam? Nurullah Kaya, ?uhut Belediye Ba?kan Vekili Ahmet Karag?nen, Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler ?l M?d?r Yard?mc?s? Mustafa Lafc?, ?uhut ?l?e Jandarma Komutan? Te?men Hasan Yass?kaya, ?l?e Emniyet M?d?r? Ayhan Ala?am, ?uhut Devlet Hastanesi Ba?hekimi Fatih Ala?an, il?e merkez muhtarlar? ve daire amirleri kat?ld?. Toplant?, Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler ?l M?d?r Yard?mc?s? Mustafa Lafc?'n?n ''Kad?na Y?nelik ?iddete Hay?r'' 2020-2021 Eylem Plan? kapsam?nda g?n?n anlam ve ?nemi ile ilgili bilgilendirme konu?mas? ile devam etti. Lafc?'n?n konu?mas?n?n ard?ndan ?uhut Kaymakam? Nurullah Kaya konu ile ilgili bilgiler aktard?. Toplant? ''Kad?na Y?nelik ?iddete Hay?r''projesi ile ilgili soru cevap ?eklinde devam etti.

?uhut Kaymakam? Kaya, T?rkiye'de t?m m?lki amirlerin ba?kanl???nda 891 il?ede kad?na ?iddete dur demek i?in kad?na ?iddet eylem planlar?n?n hayata ge?irilebilmesi i?in topyek?n bir m?cadele anlay??? ile toplant?lara ba?lad?klar?n? s?yledi. Kaya, "Bizde ?uhutumuzda destek?ilerimizle beraber kamu kurum ve kurulu?lar?m?z, STK'lar?m?z, muhtarlar?m?z ile beraber b?yle bir toplant? yapt?k. Biz kad?na ?iddete dur demek i?in ?uhutumuza s?z verdik. B?t?n kurulu?lar?m?zdan STK'lar?m?z ve kurulu?lar?m?zdan s?z?m?z? ald?k. ?n?allah ac?lar?m?z?n en az oldu?u bir il?e olacak. Kad?n ve erke?in e?it, mutlu bir ?ekilde ya?am?? oldu?u, h?r ortamlar?n?n fazla oldu?u bir il?e anlay??? ile hareket ediyoruz. Bu konuda da fark?ndal?k olu?turmak i?in yine il?emizde ?uhut Meslek Y?ksek Okulu Reklamc?l?k B?l?m? ile de ?l?e Jandarma Komutanl???m?z, Emniyet M?d?rl???m?z ve kaymakaml???m?z ?nitesinde bir ?al??ma yapt?k. Bunun da toplumumuzun t?m kesimlerine ?rnek olmas?n? temenni ediyorum. Kad?na ?iddete dur diyoruz'' dedi.