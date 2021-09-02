Şuhut'ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara soda ve çokoprens ikramında bulunuldu.

Gönüllü kan bağışında bulunan İl Genel Meclisi Şuhut Temsilcisi Umut Eroğlu, vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrı'da bulundu. Eroğlu, kan bağışında bulunmak için 6 ayda bir 5 ayda bir 4 ayda bir kendimi iyi hissettikçe buraya geliyorum. Vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Kan bağışında bulunmak bir ihtiyaç hem vatandaşlarımızın sağlığı için de çok güzel bir şey. Herkese buraya bekleriz Bu bir vatandaşlık görevi" dedi.