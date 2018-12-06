Şuhut'ta Kapalı Pazar inşaatında sona yaklaşılıyor

Başkan Bozkurt, incelemeler esnasında çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Geçtiğimiz dönemde ne söz verdiyse bir bir hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Bozkurt, “İlçemizin daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye, Şuhut için çalışmaya devam ediyoruz. 2014 yılında ne söz verdiysek bir fazlasını yaptık. Rabbimize bu nedenle sonsuz şükrediyor, milletimize bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bozkurt, Kapalı Pazar yeri ile önemli bir sorunun daha kökünden hallolacağını kaydederek, şimdiden Şuhut ilçesine hayırlı olmasını diledi.