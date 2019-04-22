Şuhut'ta Kapalı Pazar Yeri çalışmalarında sona geliniyor

Şuhut Belediyesi Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun girişimleri sonucunda yapımında sona gelinen Şuhut Kapalı Pazar Yeri çalışmalarının bitmek üzere olduğu belirtildi. Başkan Bozkurt, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek belediye personellerinin ve ilgili ekipmanların çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipmanları tarafından sürdürülen çalışmalar pazar yeri esnaflarının iş yerlerinin yapımı ile devam edildiği belirtildi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kapalı Pazar Yeri çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, ‘'Söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şuanda Kapalı Pazar Yeri çalışmalarımızda sona gelindi. Ekipmanlarımız gece gündüz demeden değerli hemşehrilerimiz için çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Biz laf ile değil çalışmalarımız ve projelerimizle ilçemize hizmet vermeye devam ediyoruz'' dedi.