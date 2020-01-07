Şuhut'ta kar 35 santimi buldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz gün gece başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde ilçeyi beyaza bürüdü. Kalınlığı 35 santimi bulan kar yağışını fırsat bilen minik öğrenciler ise kartopu ve kardan adam yaparak karın tadını doyasıya yaşadı.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından teneffüs aralarına çıkan minik öğrenciler okul bahçesinde kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. İki yıldır kara hasret kalan minik öğrenciler okul zilinin çalması ile birlikte teneffüse çıkarak Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu bahçesinde soğuk havaya aldırış etmeden kar coşkusunu doyasıya yaşadılar. Kartopu oynayarak karın tadını çıkaran minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte ilk kez kardan adam yapmanın heyecanını yaşadılar. Ayrıca ilçe esnafları iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizleyerek belediye personellerine yardımcı oldu.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencisi Tahsin Berat Altınkaya konuyla ilgili açıklamalarında, ''Dediğim gibi kar yağıyor mutluyuz ilk defa böyle bir güzellik görüyoruz. Kartopu oynuyoruz çok mutluyum. Ben kardan adam yapan arkadaşlarıma yardım ettim'' dedi.

Bir diğer öğrenci Berna ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Mutluyum, kardan adam yapıyoruz çünkü eğleniyoruz. Arkadaşlarımla beraber kardan adam yaptık'' ifadelerine yer verdi.