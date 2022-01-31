İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.


Şuhut'ta dün gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu ilçede trafikte zaman zaman aksaklıklar oluştu. İlçe Özel İdare ekipleri ise kapanan köy yollarında kar küreme çalışmalarına başladı. Yağış sonrası ilçe genelinde süren karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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